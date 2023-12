maandag 11 december 2023 om 16:56

Geen verrassingen in Belgische veldritselectie voor Wereldbeker Namen

De Belgische wielerbond (Belgian Cycling) heeft de selecties bekendgemaakt voor de Wereldbeker Namen van aankomende zondag. Wout van Aert en Thibau Nys vertoeven momenteel in Spanje, maar bondscoach Sven Vanthourenhout kan verder wel rekenen op de gebruikelijke toppers in het veld.

En dan doelen we op Eli Iserbyt, de leider in de Wereldbeker, Europees kampioen Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck. Verder zijn ook onder meer Niels Vandeputte – zondag nog tweede in de wereldbekermanche in het Italiaanse Val di Sole – Gerben Kuypers en Joran Wyseure (derde in Val di Sole) van de partij.

Bij de elitevrouwen is het vooral uitkijken naar Marion Norbert Riberolle, die dit seizoen uitstekend op dreef is en afgelopen zaterdag nog met verve de Exact Cross van Essen wist te winnen.

Sanne Cant ontbreekt bij elitevrouwen

Ook Laura Verdonschot en Alicia Franck maken deel uit van de selectie, in tegenstelling tot Sanne Cant. De Belgisch kampioene liep bij een valpartij in de Wereldbeker van Flamanville een lichte knieblessure op, waardoor ze de fiets een weekje aan de kant moet laten.

Belgische selectie voor Wereldbeker Namen (17 december)

Elitevrouwen

Julie Brouwers

Kiona Crabbé

Jana Dobbelaere

Alicia Franck

Fleur Moors

Marion Norbert Riberolle

Jinse Peeters

Xaydée Van Sinaey

Febe De Smedt

Laura Verdonschot

Suzanne Verhoeven

Elitemannen

Thijs Aerts

Jens Adams

Eli Iserbyt

Gerben Kuypers

Witse Meeussen

Laurens Sweeck

Toon Vandebosch

Niels Vandeputte

Michael Vanthourenhout

Joran Wyseure

Beloften mannen

Arne Baers

Yordi Corsus

Aaron Dockx

Ward Huybs

Yorben Lauryssen

Jente Michels

Viktor Vandenberghe

Seppe Van Den Boer

Victor Van de Putte

Emiel Verstrynge

Beloften vrouwen

Lore De Schepper

Lotte Baele

Junioren mannen

Matisse Arys

Senn Bossaerts

Louic Boussemaere

Lars Daelmans

Miel Dekien

Keano Geens

Mathias De Keersmaeker

Fabian Maes

Arthur Van Den Boer

Mats Vanden Eynde