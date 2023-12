maandag 11 december 2023 om 10:04

Nederland met ’topbezetting’ naar Wereldbeker Namen

De KNWU heeft de selectie bekendgemaakt voor de Wereldbeker Namen van aanstaande zondag. Nederland komt zowel bij de mannen als de vrouwen met een sterke ploeg aan het vertrek. Mathieu van der Poel is er niet bij, maar voor de rest zijn alle grote namen present.

Fem van Empel, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij, Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker, afgelopen zondag winnaar in Val di Sole, onderdeel van de omvangrijke vrouwenploeg. Bij de mannen starten onder meer Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar, die dit crossseizoen allen al succesvol waren in de Wereldbeker. Mathieu van der Poel begint zaterdag zijn crossseizoen in Herentals, maar slaat de wereldbekermanche in Namen nog even over.

“We zijn als Nederland met een sterke reeks bezig deze winter, waarbij veel verschillende coureurs er tot nog toe in geslaagd zijn een wereldbekermanche te winnen”, zegt bondscoach Gerben de Knegt op de site van de KNWU. “Daarmee staan we er goed voor. Er breekt langzamerhand een belangrijke en drukke periode aan.”

“Namen is een veldrit met een mooi en iconisch parcours waar praktisch iedereen wil rijden, dus we kunnen met een topbezetting afreizen. Binnenkort mogen we ook Mathieu van der Poel in deze reeks verwachten. Veel renners zullen na een korte stage gebrand zijn de draad weer op te pakken.’’

Nederlandse selectie voor Wereldbeker Namen (zondag 17 september)

Selectie elite mannen

Lars van der Haar

Joris Nieuwenhuis

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Corné van Kessel

Mees Hendrikx

Stan Godrie

Selectie elite vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Fem van Empel

Puck Pieterse

Lucinda Brand

Annemarie Worst

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Denise Betsema

Shirin van Anrooij

Aniek van Alphen

Leonie Bentveld

Mirre Knaven

Iris Offerein

Isa Nomden

Beloften mannen

Tibor del Grosso

David Haverdings

Danny van Lierop

Lucas Janssen

Bailey Groenendaal

Guus van den Eijnden

Rens Teunissen van Manen

Junioren mannen

Senna Remijn

Keije Solen

Floris Haverdings

Michiel Mouris

Ruud Junior Nagengast

Max Rijvers

Junioren vrouwen

Bloeme Kalis

Sara Sonnemans

Mae Cabaca

Noï Moes

Roxanne Takken