Geen Van der Haar, Brand, Vos en Worst in Wereldbeker Flamanville

De KNWU heeft bekendgemaakt welke Nederlandse veldrijders zondag aan de start verschijnen in de Wereldbeker van Flamanville. In de Nederlandse delegatie ontbreken onder meer de kersverse nationaal kampioenen Lars van der Haar en Marianne Vos, en ook aanvoerster in de Wereldbeker Lucinda Brand en Annemarie Worst, winnares in Koksijde, zijn opvallende afwezigen.

Van der Haar vertelde afgelopen weekend al dat hij ontbreekt tijdens de Wereldbeker in het Franse Flamanville. Na de Europese èn de Nederlandse titel wil de veldrijder van Baloise-Trek er alles aan doen om later deze maand, in Fayetteville, ook wereldkampioen te worden, dus kiest de nummer vijf van de Wereldbeker ervoor om extra rust te pakken in aanloop naar het WK.

Ook Brand, die al zes wereldbekerwedstrijden won, Vos, winnares van drie manches, en Worst zijn er niet bij. “Deels om een laatste trainingsperiode richting WK niet te onderbreken, maar ook deels om niet nog een transfer naar een ander land te maken”, licht bondscoach Gerben de Knegt toe.

U23 en junioren

De beloften en junioren hebben in Flamanville dit seizoen voor het laatst een eigen wedstrijd in de Wereldbeker. Bondscoach De Knegt heeft in die categorieën alleen de WK-gangers geselecteerd. Voor hen staat er nog iets op het spel. “David Haverdings is al winnaar van de Wereldbeker bij de junioren, maar wil deze wedstrijd nog rijden in het kader van zijn WK-voorbereiding. Bij de mannen kunnen Mees Hendrikx, Ryan Kamp en Pim Ronhaar alle drie nog eindwinnaar worden en ook Leonie Bentveld heeft nog kansen op de eindzege bij de junior-vrouwen. Er staat voor onze talenten dan ook zeker nog wat op het spel.”

Selectie elite-mannen

Corné van Kessel

Gosse van der Meer

Stan Godrie

Selectie elite-vrouwen

Denise Betsema

Puck Pieterse

Fem van Empel

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Aniek van Alphen

Selectie U23-mannen

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Mees Hendrikx

Selectie junior-mannen

David Haverdings

Selectie junior-vrouwen

Leonie Bentveld

Lauren Molengraaf