Lars van der Haar slaat Wereldbeker Flamanville over richting WK

Volgende week ontbreekt Lars van der Haar tijdens de Wereldbeker in het Franse Flamanville. Dat vertelt de kersverse Nederlands kampioen veldrijden aan WielerFlits. Hij wil extra rust pakken in aanloop naar het WK van eind januari in de Verenigde Staten.

Na de Europese titel en de Nederlandse titel, gaat Van der Haar er alles aan doen om in Fayetteville ook wereldkampioen te worden. “Ik ga er heel hard voor trainen. Ik sla volgende week de Wereldbeker over om twee rustige rustdagen te pakken, en dan gaat de volle focus op het WK. Ik ga proberen die inspanning, die daar in het parcours zit met die klim, extra te trainen”, legt Van der Haar uit.

“Ik denk dat ik rond het EK iets beter was dan vandaag. Daar was publiek en je benen voelen dan ook anders. Maar ik denk dat ik nog iets beter moet kunnen dan vandaag”, vertelt hij na het Nederlands kampioenschap in Rucphen.

Op het WK geen Mathieu van der Poel en Wout van Aert, dus liggen er kansen voor Van der Haar. Maar de tegenstand is niet min. “Ik kijk naar de standaard mannen. Michael Vanthourenhout, Tom Pidcock, Eli Iserbyt en Toon Aerts. Dat worden de belangrijkste namen. Ook Quinten Hermans nog, die heeft daar de Wereldbeker gewonnen natuurlijk.”