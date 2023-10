maandag 16 oktober 2023 om 14:11

Geen tweede ritzege voor Olav Kooij in Tour of Guangxi: “Sprinten met de wind op kop”

Olav Kooij deed maandag in de voorlaatste rit van de Gree-Tour of Guangxi opnieuw een gooi naar de zege. Waar hij zaterdag nog als eerste over de streep kwam, moest hij dit keer echter zijn meerdere erkennen in Juan Sebastián Molano.

De sprinters verdelen de prijzen keurig in de Tour of Guangxi. Na Elia Viviani, Jonathan Milan en Olav Kooij was vandaag Juan Sebastián Molano aan het feest. Milan ging de sprint aan, met Kooij in zijn wiel. De Nederlander kwam eruit, maar had op zijn beurt Juan Sebastián Molano in zijn spoor. De snelle Colombiaan kwam er links voorbij en pakte zo de zege.

En Kooij? Die moest genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats. Zijn ploegleider Maarten Wynants keek na afloop op de website van Jumbo-Visma terug op de voorlaatste etappe. “Het was direct erg zwaar. Na vele aanvallen ontstond de kopgroep pas na zestig kilometer fietsen. Op dat moment lag het gemiddelde zelfs hoger dan 52 kilometer per uur.”

“Mick van Dijke heeft vervolgens de controle genomen in het peloton en deed dat voortreffelijk. Tim van Dijke zette Olav dan weer perfect af. Olav begon zijn sprint met vertrouwen na de afgelopen dagen”, schetst Wynants. “Het was vandaag sprinten met de wind op kop. Helaas kon Molano nog net achter Olav vandaan komen en hem passeren.”

Eindzege met Milan Vader

Morgen kan Kooij eventueel sportieve revanche nemen in de slotrit naar Guilin, maar zijn ploeg denkt vooral aan zijn ploeggenoot Milan Vader, die op weg lijkt naar de eindzege. “De plannen voor morgen zijn duidelijk: we willen het eindklassement van de Gree-Tour of Guangxi winnen. Milan had vandaag een goede dag en we zijn een stap dichter bij het winnen van het eindklassement”, aldus Wynants.