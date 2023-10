maandag 16 oktober 2023 om 09:29

Juan Sebastián Molano klopt Olav Kooij in Tour of Guangxi, Milan Vader blijft leider

Juan Sebastián Molano heeft de vijfde etappe van de Tour of Guangxi gewonnen. De Colombiaan was in een massasprint sneller dan Olav Kooij. De leiderstrui van Milan Vader kwam niet in gevaar.

Op de voorlaatste dag van de Tour of Guangxi wachtte de renners de langste rit van de ronde. Het was 209 kilometer van de industriestad Liuzhou naar het toeristische Guilin, waar het waarschijnlijk sprinten zou worden. In het laatste deel van de etappe zaten weliswaar wat klimmetjes, maar echt steile stroken kwamen de coureurs niet tegen. Milan Vader, die na zijn zege in de koninginnenrit de leiderstrui in het bezit had, leek zich niet al te veel zorgen te hoeven maken.

Van den Berg en De Bondt in de vroege vlucht

Veel renners wilden in de vlucht van de dag zitten, waardoor we in de openingsfase verschillende kopgroepjes zagen. Pas na zo’n zestig kilometer kwam de definitieve ontsnapping tot stand. Daarbij een Nederlander en een Belg: Julius van den Berg en (alweer) Dries De Bondt. Zij hadden het gezelschap van het BORA-hansgrohe-duo Frederik Wandahl en Ryan Mullen. Het kwartet verzamelde een voorsprong van vijf minuten op het peloton.

Een mooie voorgift, maar in de achterhoede verenigden Lotto Dstny, Jumbo-Visma, UAE Emirates en Arkéa-Samsic de krachten om het verschil terug te brengen. Op de top van de laatste helling, met nog 35 kilometer voor de boeg, hadden de vier nog ruim twee minuten. Met die marge kwamen ze nog een behoorlijk eind, maar op zeven kilometer van de finish waren ze er dan toch aan voor de moeite. Het peloton wilde een sprint en dus kwam er een sprint.

Molano de snelste

Jonathan Milan ging de sprint aan, met Olav Kooij in zijn wiel. De Nederlander kwam eruit, maar had op zijn beurt Juan Sebastián Molano in zijn spoor. De Colombiaan kwam er links voorbij en pakte de zege. Kooij moest genoegen nemen met de tweede plaats, Tobias Lund Andresen werd derde. Op de plaatsen vier en vijf zagen we Jonathan Milan en Arvid de Kleijn.

Milan Vader finishte in het peloton en mag morgen dus als leider beginnen aan de (relatief vlakke) slotrit. Tim Wellens steeg van plek negen naar vier omdat hij vroeg in de rit twee bonificatieseconden meesnoepte bij een tussensprint.