Geen nieuwe zege voor Soudal-Quick-Step: “Maar Evenepoel had de benen om te winnen”

Soudal-Quick-Step ging dinsdag voor een tweede opeenvolgende ritzege in de Vuelta a San Juan, maar de Belgische formatie kwam er in de finale niet aan te pas. Dat zag ook Yves Lampaert. “Uiteindelijk verloren we elkaar allemaal een beetje in de chaos en was het ieder voor zich”, citeert Het Nieuwsblad.

De ploeg wilde eigenlijk Remco Evenepoel uitspelen in de listige finale naar de Autodrómo de Villicum, maar besloot toch nog van tactiek te veranderen en de kaart van Fabio Jakobsen te trekken. Die laatste kon zich echter niet mengen in de strijd om de overwinning. De etappe werd uiteindelijk gewonnen door Quinn Simmons. De Amerikaanse renner van Trek-Segafredo reed weg in de voorlaatste kilometer en verschalkte op die manier de sprinters.

Yves Lampaert was uiteindelijk de beste renner van Soudal-Quick-Step in de daguitslag, maar de Belgische klassiekerspecialist kwam ook niet verder dan een achtste plaats. “Het is jammer dat we nog van tactiek veranderden”, vertelde hij na afloop. “Remco had de benen om hier te winnen. Maar goed, er komen nog kansen. Hopelijk hebben we woensdag een betere dag.”

“We willen meer”

“We begonnen traag en daardoor zat iedereen nog fris in de finale. Met die brede bochten op het circuit was het hier mogelijk om van alle kanten aan te vallen. Simmons ging rechts aan, ik zat links en kon niet reageren. Toen Simmons dertig meter kon pakken, wisten we dat het lastig zou zijn om hem nog terug te halen. Zo heeft Zdeněk Štybar hier ook al gewonnen. Ik liet me meeglijden en werd zo nog achtste. We mogen natuurlijk niet klagen. We hebben al een zege op zak, maar we willen meer.”

De mannen van Soudal-Quick-Step kunnen vandaag in de vierde etappe weer op zoek gaan naar succes, als de renners koersen naar de finish in Barreal. De rit kent vooral een lastig middenstuk, want halverwege de koers ligt de top van de Alto de la Virgen de Andacollo (7,6 km aan 3,8%). Na een afdaling van ruim twintig kilometer krijgen de geloste renners ruim 80 kilometer de tijd om terug te keren. Een sprint van een omvangrijke groep behoort tot de mogelijkheden.