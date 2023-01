Quinn Simmons verrast sprinters in Vuelta a San Juan, Fabio Jakobsen sprint niet mee

Quinn Simmons heeft de derde etappe van de Vuelta a San Juan gewonnen. De Amerikaanse renner van Trek-Segafredo reed weg in de voorlaatste kilometer en verschalkte op die manier de sprinters. Maximiliano Richeze en Sam Bennett mochten mee op het podium.

De derde etappe was 170,9 kilometer lang. De start en finish lag in Autodrómo de Villicum. De naam verklapt het al, het gaat om een autocircuit. Hoogtemeters waren er amper op dag drie in Argentinië, al nodigde het einde van de rit hier en daar uit om aan te vallen.

Zuid-Amerikaanse kopgroep maakt geen kans

Naar goede gewoonte kregen we weer een ruime ontsnapping met Zuid-Amerikanen. Deze keer waren er zes Argentijnen en twee Chilenen op de afspraak. De voorsprong van het zevental bedroeg maximaal vijf minuten, maar de kopgroep werd nooit een gevaar voor het controlerende peloton.

Het initiatief in het peloton kwam voornamelijk van Soudal Quick-Step en BORA-hansgrohe. Deze grote WorldTour-ploegen hadden met respectievelijk Fabio Jakobsen en Sam Bennett ook al een etappe gewonnen in de Argentijnse rittenkoers. Vooraan haakten er steeds koplopers af, waardoor ze het steeds moeilijker kregen om hun voorsprong vast te houden. Op 35 kilometer van de streep werden de vluchters uiteindelijk gegrepen.

Nerveus peloton trekt richting finish

De finish op het circuit beloofde geen typische massasprint te worden. Dat was ook te zien in het peloton, waar er behoorlijk wat nervositeit heerste. Verschillende ploegen probeerden hun kopman vooraan te positioneren in aanloop naar de absolute finale.

Vlak voor het betreden van het circuit koos Simone Bevilacqua van EOLO-Kometa het hazenpad. De Italiaan schoot met een aardige snelheid weg uit het peloton, maar was kansloos tegen het jagende peloton. Nadat Bevilacqua gegrepen was, was de controle helemaal zoek in het peloton. Quinn Simmons profiteerde daarvan en reed weg.

Simmons houdt vol

De Amerikaan sloeg meteen een flink gat. Maximiliano Richeze zag het gevaar, maar geraakte niet in het wiel van Simmons. Zodoende knalde de 21-jarige renner van Trek-Segafredo naar de zege in de Vuelta a San Juan. Richeze werd tweede en bleef nog net een aanstormende Bennett voor. Europees kampioen Jakobsen kwam niet aan sprinten toe.

📍 Etapa 3 🇦🇷 Terminó la etapa de hoy, la victoria para Quinn Simmons🇺🇲 corredor del @TrekSegafredo con este tiempo 🕙 3hs 49' 29". 🥇 Quinn Simmons

🥈 Maximiliano Richeze

🥉 Sam Bennett#DondeTodoEmpieza #VueltaSJ2023 pic.twitter.com/6thLrgOZn5 — Vuelta a San Juan OK (@vueltasanjuanok) January 24, 2023