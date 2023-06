Geen twee op rij voor Arvid de Kleijn in ZLM Tour: “Kwestie van finetunen”

Video

Arvid de Kleijn had graag twee overwinningen op rij geboekt in de ZLM Tour, maar dat zat er niet in voor de sprintkopman van het Zwitserse Tudor. In de slotetappe naar Oosterhout werd hij vierde. Zijn conclusie na deze week in eigen land? “De vorm is goed en het is een kwestie van finetunen”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Dit was een sprint die heel hectisch was”, aldus De Kleijn na afloop van de slotrit, die gewonnen werd door eindwinnaar Olav Kooij. “Het was moeilijk positioneren. Uiteindelijk rijd ik een paar keer goed door de wind om mezelf in positie te brengen.”

“Eigenlijk had Jumbo-Visma een perfecte trein en maken ze het af. Ik moest 200 meter voor de meet even in de remmen, dan ben je meteen klaar en word je vierde. Dat is jammer, want Jakub Mareczko komt mij net op de streep voorbij.”

Voor De Kleijn is de ZLM Tour een bevestiging. “De vorm is goed en het is een kwestie van finetunen en zorgen dat we hiervan leren”, kijkt hij vooruit. “Ik rijd nu eerst het NK en dan heb een periode van training en rust. Dan zal ik waarschijnlijk weer starten in de Ronde van Polen.”

Lees ook: Alles is voor Olav Kooij! Sprinter zet puntjes op de i in slotrit ZLM Tour