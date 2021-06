Geen Tour voor Cavendish: “Als er twijfels zijn, wordt Bennett heel nerveus”

Nu Sam Bennett op tijd hersteld lijkt te zijn van een knieblessure, gaat Mark Cavendish definitief niet mee naar de Tour de France. Dat heeft Patrick Lefevere, teammanager van Deceuninck-Quick-Step, laten weten aan Cyclingnews. “We willen voor tweehonderd procent op Sam kunnen rekenen”, klinkt het.

Bennett, vorig jaar nog winnaar van twee etappes en de groene trui, moest de Baloise Belgium Tour aan zich voorbij laten gaan. Na een klein incident op training kreeg hij last van zijn knie. In overleg met het medische team werd besloten om de vijfdaagse ronde over te slaan en rust te nemen met het oog op de Tour de France. Bennett is nu fit verklaard en dus staan alle lichten op groen.

In een recent interview met The Telegraph gaf Cavendish nochtans aan dat hij graag naar de Tour zou gaan, mocht Bennett daar niet klaar voor zijn. De Brit ontkende dat eerst enkele contractuele kwesties met zijn ploeg moesten worden opgelost en onthulde dat hij op weg was naar Italië om te trainen ‘alsof hij naar de Tour zou gaan’.

“Sam is mentaal niet de sterkste”

“Als Bennett in orde was, zouden we met één sprinter naar de Tour gaan. Wat ik heb begrepen van zijn ploegleider is dat zijn knie weer beter is. Normaal gesproken komt dat wel goed”, aldus Lefevere, die het niet ziet zitten om ook nog Cavendish mee te nemen naar de Tour. “We hebben in de Scheldeprijs allemaal gezien wat er dan gebeurt”, doelt de teambaas op de mislukte sprint in Schoten.

Lefevere denkt ook aan de gemoedstoestand van zijn Ierse sprinter. “Sam is mentaal niet de sterkste. Als alles op rolletjes loopt, wordt hij sterker en sterker. Als er twijfels zijn, bijvoorbeeld wanneer we een tweede sprinter als Mark meenemen, dan wordt hij nerveus. Heel nerveus. We willen voor tweehonderd procent op hem rekenen, eerlijk en fair, ook al verlaat hij de ploeg. Er zijn ploegen die een vertrekkende renner liever thuislaten, maar dat is niet mijn handelswijze.”