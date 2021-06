Geen toeschouwers welkom op NK tijdrijden

Op het NK tijdrijden zijn geen toeschouwers welkom. De start- en finishlocatie en de parkeerterreinen zijn alleen toegankelijk voor deelnemers en hun begeleiders. In samenspraak met de gemeente Emmen en organisator Jansen Event Sportmanagement heeft de KNWU dat besloten. De tijdrit voor de beloften en profs op 16 juni wordt wel uitgezonden door het regionale Podium TV.

In het persbericht doet organisator Wim Jansen een dringende oproep om die dag niet naar Emmen te komen: “Alleen zonder publiek mag dit kampioenschap plaats vinden, maar we zijn blij dat Podium TV ervoor zorgt dat zowel de deelnemers, hun sponsors plus de gemeente Emmen die dag toch in de picture kunnen staan.”

De keuze om geen publiek toe te laten op het NK tijdrijden is een opvallende, aangezien vorige week werd bekendgemaakt dat er op het NK op de weg wel publiek welkom is. Op 19 en 20 juni zijn er dan per dag 2000 betalende toeschouwers welkom.