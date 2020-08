Geen Team Ineos en Jumbo-Visma in Plouay: boete tot 20.000 Zwitserse frank

Hiermee zondigen Ineos en Jumbo-Visma wel tegen het reglement van de UCI, dat WorldTour-ploegen verplicht om deel te nemen aan wedstrijden in de WorldTour. De riante boete nemen ze er blijkbaar met de glimlach bij.

Update (12u40): boetebedrag is stuk lager…

De boete bedraagt tussen de 10.000 en 20.000 Zwitserse frank, geen 50.000 euro dus zoals L’Equipe meldde.

Fine seems to be between 10.000CHF and 20.000CHF, not 50.000EUR as l'Equipe reported.

If you remove the costs of actually getting riders, staff and material there not much would remain. #BretangeClassic pic.twitter.com/y1KqyU4OB0

— La Flamme Rouge (@laflammerouge16) August 25, 2020