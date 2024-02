zaterdag 3 februari 2024 om 14:58

Geen superbenen voor Van Lierop op WK: “Het was ploeteren vanaf het begin”

Video Een elfde plaats bleek het maximaal haalbare voor Danny van Lierop op het WK veldrijden voor beloften-mannen. Na een traditioneel vlammende start zakte hij snel weg. Desondanks kon hij tevreden zijn over zijn optreden, zegt hij voor de camera van WielerFlits. Over wereldkampioen Tibor del Grosso zegt hij het volgende: “Hij is de beste renner van het seizoen bij de beloften. Dus hij heeft het gewoon verdiend. Ik denk dat er vanavond wel een feestje gaat komen.”

“Ik stond op de eerste rij en ik zat direct in m’n pedaal, dus ik dacht: ik trem ‘m door”, opent hij. “Tibor zat mooi in mijn wiel, zo kon ik hem ook een dienst bewijzen. De eerste halve ronde zat ik mooi uit het gedrang en kon ik mijn eigen ding doen. Ik had in de eerste helft van de cross niet echt goede benen, dus ik zakte vrij snel weer terug. Uiteindelijk heb ik toch mijn ritme nog weer een beetje gevonden. Elfde was niet per se waar ik voor was gekomen, stiekem had ik gehoopt op top vijf maar prima, ik kon er niet meer uithalen.”

Over het parcours is Van Lierop duidelijk, hij vond het loodzwaar: “De ondergrond was heel zacht. Er was bijna geen grip, we moesten ook vaak omhoog lopen omdat daar bijna niet te fietsen was. Het was echt ploeteren vanaf het begin. Er was bijna geen gras meer te vinden.”