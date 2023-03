Geen straf voor Katerina Nash na sporen van Capromorelin in dopingtest

Katerina Nash heeft geen straf gekregen van de Amerikaanse antidoping-organisatie USADA voor de aanwezigheid van Capromorelin in haar lichaam. Volgens het USADA heeft de veldrijdster, die op 24 oktober 2022 de betreffende test aflegde, geen schuld en is zij niet nalatig geweest.

De vondst van Capromorelin, een middel dat het gewicht van honden en katten kan reguleren, kwam als een afwijking naar voren in de dopingtest die het USADA uitvoerde bij Nash.

Uit onderzoek is gebleken dat de sporen van het verboden middel in haar lichaam zijn gekomen toen zij Capromorelin – een vloeibaar medicijn – per ongeluk in haar hand kreeg terwijl zij het toediende aan haar hond, die op sterven lag. Dat gebeurde enkele dagen voor de dopingtest.

Volgens USADA is Nash niet nalatig geweest en heeft zij geen schuld in deze, waardoor zij geen schorsing opgelegd heeft gekregen. De UCI heeft kennisgenomen van deze beslissing van het USADA en neemt geen verdere maatregelen tegen de Tsjechische veldrijdster en mountainbikester.