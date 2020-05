Geen Prudential Ride London (m/v) in 2020 woensdag 20 mei 2020 om 12:12

De Prudential Ride London van dit jaar wordt geannuleerd. Dat maakten de organisatoren vandaag bekend. “De beslissing is genomen door de Londense autoriteiten na overleg met partners die betrokken zijn bij de planning van het event”, klinkt het in een persbericht.

De achtste editie van het Londense fietsfestival stond gepland in het weekend van 15-16 augustus en zou bestaan uit een viertal massa-events én wedstrijden voor heren (WorldTour) en dames elite (1.Pro).

“Het is de juiste beslissing om het evenement van dit jaar te annuleren en de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen”, zegt Will Norman, de wandel- en fietscommissaris van Londen. “We kijken er allemaal naar uit om RideLondon in de nabije toekomst opnieuw te verwelkomen.”

Lorena Wiebes (Prudential RideLondon Classique) en Elia Viviani (Prudential RideLondon-Surrey Classic) blijven voorlopig de laatste winnaars op The Mall.