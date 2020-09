Geen positieve coronatests bij de renners, compleet peloton mag van start op Île d’Oléron dinsdag 8 september 2020 om 11:55

Het was voor de media heel lang wachten op de resultaten van de corona-tests, deze morgen. De ploegen werden gesommeerd niet te communiceren, dus was het nagelbijtend wachten op de UCI. Uiteindelijk kwam zonet het verlossende bericht: het volledige peloton mag van start in de tiende etappe.

Even opschudding wel bij de uitvalsbasis van Deceuninck-Quick-Step, nadat een van de leden van de staf werd opgehaald door een ambulance voor een hertest. Volgens het team ging het evenwel om een fout in het labo met het oorspronkelijk staal. Bij de hertesting bleek de betrokken persoon negatief.

Verder testte niemand positief, zodat het voltallige peloton van 165 renners straks rond kwart voor twee van start mag in de tiende etappe, die van Île d’Oléron naar Île de Ré. Dat nieuws is ondertussen bevestigd. Wel positief: Tourbaas Christian Prudhomme en vier medewerkers van teams. Er zijn in totaal 841 tests uitgevoerd.

