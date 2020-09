Tourbaas Christian Prudhomme en vier stafleden van teams testen positief op corona dinsdag 8 september 2020 om 12:47

Tourbaas Christian Prudhomme heeft een positieve coronatest afgelegd en moet minstens een week in quarantaine. Dat is intussen bevestigd door UCI en ASO. Ook vier stafleden van teams zijn besmet.

Alle renners testten dus negatief en mogen hun Tour de France verderzetten. Maar dat betekent dus niet dat de hele Tourkaravaan coronavrij is. Het is zowaar Tourbaas Christian Prudhomme die besmet is geraakt met Covid-19. Hij legde een positieve test af en moet nu minstens een week in quarantaine. Francois Lemarchand, voormalig profrenner en sportief verantwoordelijke bij de ASO, neemt zijn plek in de wagen in.

Alle renners zelf zijn negatief bevonden. Bij de stafleden daarentegen testten wel vier mensen positief. Het betreft medewerkers van Cofidis, AG2R La Mondiale, INEOS Grenadiers en Mitchelton-Scott. Zij hebben ondertussen de Tour-bubbel verlaten. Het nieuws is bevestigd in een communiqué. In totaal zouden 841 tests zijn uitgevoerd.