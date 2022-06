Geen paniek bij Pinot (17e) na Mercan’Tour Classic: “Zit midden in mijn Tourvoorbereiding”

Thibaut Pinot kwam maandag niet verder dan een zeventiende plaats in de Mercan’Tour Classic. De Fransman maakt zich echter geen zorgen met het oog op de Tour de France, waar hij voor dagsucces en de bolletjestrui wil gaan. “Ik zit in het midden van mijn voorbereiding”, legt hij uit aan Cyclism’Actu.

Pinots Strava toont aan dat hij in de week voorafgaande aan de Mercan’Tour inderdaad de nodige kilometers maakte in de Franse Alpen. Hij zat in zeven dagen meer dan 26 uur op de fiets. “Er was veel vermoeidheid”, aldus de renner van Groupama-FDJ, die dinsdag een trainingsstage van negen dagen afsloot. Nu is het tijd om “goed te rusten en vooral te supercompenseren”, vertelt Pinot. “We zijn nog een maand voor de Tour, dus er is geen reden om te panikeren. Op zijn slechtst, ben ik wat laat, maar dan is er altijd nog de Ronde van Zwitserland.”

In de Mercan’Tour, bij aanvang van de slotklim naar Valberg, zaten er nog vier man van Groupama-FDJ in de eerste groep. Naast Pinot, waren dat Sébastien Reichenbach, de 18-jarige Lenny Martinez en David Gaudu. Laatstgenoemde werd uiteindelijk derde. “Ik denk dat David beter was dan ik”, zegt Pinot over Gaudu, die uiteindelijk zijn meerdere moest erkennen in een duo van Israel-Premier Tech, Jakob Fuglsang en Michael Woods. “Hij (Gaudu, red.) voelde zich erg goed, dus we reden vanzelfsprekend voor hem. Ik denk dat ik de slechtste was van ons vier, dus ik offerde mezelf als eerste op.”