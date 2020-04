Geen online Amstel Gold Race: “Geen dingen doen, die al bedacht zijn” maandag 6 april 2020 om 08:58

De Amstel Gold Race krijgt geen virtuele koers als alternatief voor de afgelaste wegwedstrijden. Koersdirecteur Leo van Vliet heeft met interesse gekeken naar de virtuele Ronde van Vlaanderen, maar is niet van plan om dit ook te organiseren voor zijn eigen wedstrijd. “We moeten geen dingen gaan doen, die al bedacht zijn”, zegt hij tegen het ANP.

“De Ronde van Vlaanderen was hier al heel lang mee bezig. We hebben er ook wel contact met hen over gehad. Maar er is wat voor nodig om dit te maken en dit is in Vlaanderen natuurlijk wel volkssport nummer 1”, aldus Van Vliet.

De Westlander heeft met interesse gekeken naar de virtuele Vlaanderens Mooiste, waar dertien profs het tegen elkaar opnamen. “Ik vond het leuk om te kijken en de renners zijn er volgens mij ook ingevlogen. Maar je krijgt natuurlijk niet hét Ronde-gevoel.”

Van Vliet hoopt dit jaar de Amstel Gold Race op een andere datum alsnog te organiseren. “We hebben een datum aangevraagd voor een combinatie van de mannen- en vrouwenwedstrijd en een toerversie. Ik ben positief ingesteld, maar we zullen moeten afwachten. Ik denk ook dat dit nog wel even kan duren.”

Na bijna dertig kilometer zwoegen op de indoor smart trainer ging de winst in de virtuele Ronde van Vlaanderen gisteren naar Greg Van Avermaet. Oliver Naesen (tweede) en Nicholas Roche (derde) pakten de overige podiumplaatsen. Andere deelnemers waren Wout van Aert, Remco Evenepoel en Jasper Stuyven.

