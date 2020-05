Geen Nacht van Woerden deze winter maandag 18 mei 2020 om 15:33

De veldritkalender zal het komend seizoen moeten doen zonder de Nacht van Woerden. De organisatie van de Utrechtse cross heeft besloten om nu al een stekker uit het evenement van 2020 te trekken en zich te richten op 2021.

“Het is aan het bestuur om een verantwoord evenement neer te zetten, dat zit er helaas dit jaar niet in en richten wij ons de volgende editie in 2021”, stelt voorzitter Arjan van der Horst bij CyclingOnline. Ook de gemeente Woerden, de KNWU en hoofdsponsor Kiremko zijn betrokken bij de beslissing om de cross uit te stellen.

De Nacht van Woerden is de laatste jaren de Lars van der Haar-veldrit. De crosser van Telenet Baloise Lions won de voorbije vijf edities in zijn eigen regio. Het is overigens niet de eerste keer sinds de oprichting in 2000 dat de Nacht van Woerden ontbreekt op de kalender: in 2006 werd het NK veldrijden georganiseerd daar.