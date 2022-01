Geen Molenberg in de Omloop Het Nieuwsblad

De route van de Omloop Het Nieuwsblad voor mannen heeft enkele kleine wijzigingen ondergaan ten opzichte van voorgaande jaren, meldt Het Nieuwsblad. De Molenberg, een traditionele beklimming op het traject, is uit de wedstrijd gehaald. Hiervoor komen twee nieuwe heuvels in de plaats. Bij de vrouwen zijn de veranderingen groter.

Dat de Molenberg ontbreekt in het 204 kilometer lange parcours heeft te maken met wegwerkzaamheden. “Die zijn nog volop bezig, maar we kunnen die helling wel opnemen in de Ronde van Vlaanderen van 3 april”, klinkt het geruststellend bij Wim Van Herreweghe van organisator Flanders Classics.

Ter vervanging van de Molenberg worden de Marlboroughstraat (900 meter aan 4,4%) en de Biesestraat (820 meter aan 3,8%) aan de route toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat er in totaal dertien gecategoriseerde beklimmingen zijn, waaronder de Muur van Geraardsbergen, en zeven officiële kasseienstroken. Een van die stroken is de Haaghoek, die drie keer wordt aangedaan.

Vrouwen rijden zelfde finale als mannen

De vrouwen zullen in 128,4 kilometer negen hellingen en vijf kasseienstroken voor de kiezen krijgen. Opvallend is dat hun finale, in tegenstelling tot vorig jaar, precies hetzelfde is als die van de mannen. Vanaf de Wolvenberg, op 55 kilometer van de streep in Ninove, zijn de routes identiek. Beide koersen gaan daarnaast van start in Gent.

Het was al een tijdje duidelijk dat er vanwege de coronapandemie geen VIP-tenten langs de route van de Omloop Het Nieuwsblad zullen staan. Of er wel publiek welkom is om te zien wie Anna van der Breggen en Davide Ballerini opvolgen, is nog even afwachten. De Omloop Het Nieuwsblad wordt verreden op zaterdag 26 februari.