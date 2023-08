Geen Longo Borghini in Glasgow: Italiaanse last pauze in door infectie

Elisa Longo Borghini last een pauze in. De Italiaanse kampioene heeft te maken gekregen met een infectie aan haar dij, waardoor ze nu een antibioticakuur moet opstarten. Een deelname aan het WK wielrennen in Glasgow zit er daardoor niet in.

Longo Borghini moest afgelopen zaterdag de Tour de France Femmes al verlaten door de blessure aan haar dij. Nu brengt haar team, Lidl-Trek, het nieuws naar buiten dat ze voor een langere tijd geen wedstrijden zal rijden. “Elisa heeft last van een diepe huidinfectie in het bovenste deel van haar linker dijbeen. Het is een ernstig infectieus proces dat op geen enkele manier onderschat mag worden.”

“Deze symptomen veroorzaken pijn en koorts die haar nog steeds thuis in bed houden, daarom is een intensieve antibioticakuur noodzakelijk geworden die vanaf vandaag minstens een week zal duren”, aldus hoofdarts Gaetano Daniele. “In het beste geval, als de antibioticakuur de gewenste resultaten oplevert, zou Elisa over ongeveer tien dagen weer zonder intensiteit kunnen rijden. Dan kunnen we beginnen te praten over een terugkeer naar de competitie.”

Longo Borghini: “Pijnlijk om het WK te moeten missen”

De Italiaanse is zelf natuurlijk heel teleurgesteld dat ze even buiten strijd is. “Mentaal is het een zware klap, die helaas komt in een toch al moeilijk seizoen. Het feit dat ik uit de Tour naar huis moest komen was een enorme teleurstelling. (…) Stoppen op dit punt van het seizoen was het laatste wat ik wilde, maar de prioriteit moet mijn gezondheid zijn. Ik richt me op genezing en herstel op mijn best. Het opgeven van het WK is pijnlijk, maar het was ook de enige keuze die ik had.”

