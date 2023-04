Geen hattrick voor Tao Geoghegan Hart: “Je moet niet altijd hebberig zijn”

Soms moet je met het hoofd koersen en niet met het hart, aldus Tao Geoghegan Hart na afloop van de koninginnenrit van de Tour of the Alps. Bovenop de lange San Valentino werd de kopman van INEOS Grenadiers vierde in de rituitslag en behield hij zijn leidende positie. “Een hattrick was mogelijk geweest, maar het is nu eenmaal zo”, aldus Hart na afloop.

“Je moet niet altijd hebberig zijn, maar soms ook slim koersen”, voegt hij daar aan toe. “Er zijn sterke renners hier. Ik had graag weer gewonnen en mijn koppositie verstevigd. Maar als er renners (Lennard Kämna en Jefferson Cepeda, red.) vooruit rijden met een voorsprong van 15 of 20 seconden, dan had deze finale niet de perfecte steiltegraad om op kop te rijden. Dan zit je liever in het wiel van iemand anders.”

“Er stond namelijk ook wat tegenwind, maar als je de leiderstrui hebt, dan moet je soms wat meer voor de veiligheid kiezen en geen risico nemen. Want het belangrijkste was om leider te blijven na al het werk van de ploeg”, zei Hart later nog op de persconferentie. “De ploeg is namelijk heel sterk vandaag en ze waren er nog op de lastige momenten.”

In de laatste kilometer wist Kämna zich te ontdoen van Cepeda, waarna Hart in de strijd om de ereplaatsen alleen Aleksandr Vlasov en Cepeda voor moest laten. In het klassement heeft de INEOS-leider nu 22 seconden voorsprong op Hugh Carthy en 28 seconden op Jack Haig, met nog twee etappes te gaan in de Alpen. Kämna is geklommen naar plek zes, op 45 seconden.

“Lennard heeft etappes gewonnen in twee van de drie grote rondes, heeft de leiderstrui gedragen in Tirreno-Adriatico dit jaar, en ik heb veel respect voor hem”, aldus Hart. “Je moet hem niet te veel tijd geven. Ik heb daarom zelf geprobeerd dat gat te dichten. Hij is een echte tijdrijder en die inspanning past hem heel goed. Hij is ook goed aan het bouwen richting de Giro.”

Niet praten over de Giro

Al de hele week wil Hart niet voor de polonaise uitlopen als het gaat om de Giro d’Italia. Waar Geraint Thomas heeft aangegeven dat de Tour of the Alps voor hem echt een voorbereidingskoers is om aan zijn vorm te werken, zo denkt Hart het tegenovergestelde. Hij ziet de waarde van de Tour of the Alps en wil het niet afdoen als een voorbereidingskoersje.

Nu al vooruitblikken naar de Giro en de strijd tegen Primož Roglič en Remco Evenepoel? Hart houdt de boot vakkundig af. “We hebben nog twee dagen te gaan. Eerst moeten we deze Tour of the Alps uitrijden en verder denk ik nergens anders aan voor de komende 48 uur”, stelt Hart.

Jack Haig: “Blij dat ik nog steeds mee doe in de top”

“Het ging heel snel en was heel zwaar”, zei de kopman van Bahrain Victorious na afloop tegen WielerFlits. “EF Education-EasyPost en BORA-hansgrohe hadden duidelijk een plan, in aanloop naar de klim en op de slotklim. Toen volgde de aanval van Lennard Kämna op het laatste steile gedeelte van de klim, iets voor het afvlakte.” “INEOS Grenadiers nam vervolgens over en Tao demarreerde op twee kilometer van de finish om het gat te dichten. Ik volgde zijn wiel tot aan de finish, alleen verschalkte Vlasov ons in de laatste bocht op 200 meter van de streep. Ik had die kick niet meer om te sprinten.” Haig was blij dat hij de aanval van Hart kon volgen in de finale. “De vlakkere finale hielp daar wel aan mee, maar Tao was heel sterk. Ik ben vooral blij dat ik erbij zat en nog steeds mee doe. De vorm voor de Giro komt er nu echt aan.”