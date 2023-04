Geen Giro voor Joe Dombrowski: “Mag mij focussen op Tour de France”

Joe Dombrowski stond bij Astana Qazaqstan op de planning voor de Giro d’Italia, maar de Amerikaanse klimmer ziet zijn programma omgegooid worden. Hij mag zich namelijk opmaken voor zijn tweede deelname ooit aan de Tour de France, komende zomer. “Dat was ook voor mij nieuws, een paar dagen geleden”, lacht hij in gesprek met WielerFlits.

“Normaal gesproken zou ik nu naar de Giro toewerken, en ik weet niet of de beslissing al 100% definitief is, maar het ziet er naar uit dat ik na de Tour of the Alps en de Ronde van Romandië mij mag focussen op de Tour de France”, vertelt Dombrowski. “Dat was een beslissing van het team.”

De 31-jarige klimmer, in 2021 nog ritwinnaar in de Giro, was namelijk benieuwd naar zijn programma. “Ik vroeg mij af of ik de Alps óf Romandië ging rijden, maar ze zeiden dat ik ze allebei ging rijden. Toen ik vroeg naar de rest van mijn programma, hoorde ik dat ze mij wilden meenemen naar de Tour. Dus ik ga in mei op hoogtestage met de ploeg.”

“Het is een meer bergachtige Tour dit jaar”, legt Dombrowski uit. “In de Giro zijn er veel tijdritten dit jaar en er zijn veel sprintetappes, dus misschien hebben ze het daarom omgegooid. Al verwacht ik niet dat ik de kopman ga zijn in de Tour.”

Tour of the Alps

In de zware vijfdaagse Tour of the Alps kan hij zich vast tonen in het hooggebergte. “Je wil er altijd het meest uithalen. Of ik de Giro of de Tour rijd daarna, verandert niet veel aan mijn aanpak. Het is echt een klimkoers. Als je op de eerste dag niet met de besten mee bent, dan is je klassement meteen klaar.”

