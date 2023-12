donderdag 7 december 2023 om 12:48

Coach Cavendish gelooft in Tourkansen van de Brit: “Anders was hij al gestopt”

Mark Cavendish wilde er eigenlijk mee stoppen na het wielerseizoen 2023, maar na een valpartij in de Tour de France besloot de Brit zijn wielerpensioen uit te stellen, in de hoop in 2024 alsnog een 35ste ritzege te boeken in de Tour. Maar is dit ook realistisch? “Ja”, hoeft zijn coach Vasilis Anastopoulos geen twee keer na te denken in gesprek met Portuguese Cycling Magazine.

De inmiddels 38-jarige Cavendish hoopt volgend jaar met een 35ste ritzege in de Ronde van Frankrijk een stukje wielergeschiedenis te schrijven. De Britse spurtbom hoopt Eddy Merckx achter zich te laten en alleen-recordhouder te worden, wat betreft het aantal etappezeges in de grootste wielerkoers op aarde. De twee wielergrootheden staan – met 34 dagoverwinningen – nu nog op gelijke hoogte.

Er is Astana Qazaqstan – de ploeg van Cavendish – veel aan gelegen om het Tourrecord te verbreken en dus besloot de Kazachse formatie de sprinttrein van Cavendish van nieuw elan te voorzien met het aantrekken van Davide Ballerini, Max Kanter, Rüdiger Selig en – last but not least – Michael Mørkøv. Verder is Cavendish bij Astana herenigd met zijn oud-ploeggenoot en sprintaantrekker Mark Renshaw, die er als ploegleider aan de slag gaat.

De coach van Cavendish, Vasilis Anastopoulos, heeft nog altijd een blindelings vertrouwen in zijn poulain. “Mark is een groot kampioen en een echte vechter. Als hij het zelf niet meer zag zitten, dan was hij al lang gestopt. Dat is ook de reden waarom we bepaalde renners hebben aangetrokken, om zo de beste sprinttrein te bouwen. Mørkøv, Ballerini en Cees Bol zijn goede en ervaren renners, die Mark kunnen afzetten in de laatste meters van een sprint. Dan is het vervolgens aan Mark om het af te ronden.”

Cavendish kwam vorig jaar, vlak voor zijn jammerlijke opgave, met een tweede plek in de rit naar Bordeaux nog dicht bij die 35ste ritzege in de Tour. “Mark beschikte vorig jaar nog over een erg goed niveau en we hopen nog een klein beetje progressie te boeken, zodat het genoeg is. In de Touretappe waarin hij als tweede over de streep kwam, kampte hij met een mechanisch probleem. Zonder mechanische pech had hij kunnen winnen, daar ben ik zeker van.”

Trainingsopbouw

Cavendish zal, in aanloop naar het nieuwe seizoen, weinig veranderen aan zijn trainingsopbouw. “De focus ligt op het verbeteren van zijn uithoudingsvermogen en we zullen ook veel werken aan zijn sprint en aerodynamische positie”, schetst Anastopoulos. “De ritten in de komende Tour zijn zeer zwaar en dus is het zaak dat Mark straks in staat is om de langere beklimmingen en dagen te overleven. Om dan aan het einde ook nog over de juiste frisheid en energie te beschikken om te kunnen sprinten.”