Geen euforie bij Tim Merlier: “Ik besef dat het snel kan keren”

Interview

Het flashinterview met Tim Merlier na zijn zege in de Elfstedenronde las u gisteren al op de site. Na de podiumceremonie maakte de Belgische topsprinter nog wat extra tijd om ons te woord te staan. Hij had het onder meer over de rolverdeling de komende weken met Jasper Philipsen.

Laten we beginnen met een compliment van Mark Cavendish. ‘Tim Merlier is de beste sprinter van het moment, misschien wel van het jaar’, vertelde hij ons zonet.

“Echt? Wel, als zo’n renner dat zegt, voel ik me ontzettend vereerd. Of hij gelijk heeft? Goh, sprints zijn hectisch. Alles moet meezitten en voorlopig is dat dit jaar het geval. Daarnaast zal het ook wel wat met de conditie te maken hebben. Met zes zeges ben ik aan mijn beste seizoen ooit bezig, maar je zal me niet te euforisch zien doen. Ik besef hoe snel het kan keren. Denk maar aan twee jaar geleden, toen ik met een zwarte trui rondfietste.”

Profiteer je hier nog van je conditie die je opdeed in de Giro?

“Wellicht. Maar het moet nog beter, vind ik. Het vormpeil mag de komende weken nog verder aangescherpt worden.”

De rolverdeling tussen jou en Jasper Philipsen blijft een item. Hoe wordt beslist wie sprint en op welke basis gebeurt die keuze?

“Gisteren is Philip (teammanager Roodhooft, red) met ons komen praten op onze hotelkamer. Daar is de knoop doorgehakt. Waarom ik? Omdat ik hier twee jaar geleden won, vond Philip dat ik die kans opnieuw moest krijgen. Maar als de ploegleiding inschat dat het parcours en de finish Jasper beter ligt, dan zal het ook wel eens omgekeerd zijn. Zoals dit voorjaar in de Scheldeprijs.”

Voorlopig werkt het in elk geval. Hoe verliep de laatste kilometer vanuit jouw oogpunt?

“Het ging heel goed. Met David van der Poel en Jasper had ik een prima duo voor mij uit. David kan zo’n sprint heel goed lezen, wat ik trouwens al langer weet. Hij loodste ons perfect door de laatste bocht. Zoals afgesproken ging Jasper dan aan op vijfhonderd meter van de streep. Ik was hem heel even kwijt en zat op rechts in de wind, maar ik kon toch van kant wisselen naar links. Op tweehonderd meter ging ik zelf, al bleef die finishlijn verdomd lang weg. Gelukkig kon ik het toch nipt houden.”

Met deze benen moét Tim Merlier toch altijd naar de Tour?

“Graag wat mij betreft. De selectie wordt binnenkort bekendgemaakt. Ik hoop op positief nieuws.”

Eerst de Baloise Belgium Tour. Opnieuw samen met Philipsen. Zijn er al afspraken voor de sprintetappes?

“Nee, maar ik zal zeker ook een keer de sprint voor hem aantrekken. Dat is na vandaag het minste wat ik kan terugdoen. Trouwens, ik heb vandaag ook een goede Jasper gezien. Hij voelt zich er zeker ook klaar voor.”

We komen ook steeds dichter bij het BK in Waregem. Opnieuw een thuiswedstrijd voor jou.

“Een kampioenschap is en blijft een rare koers. Een wedstrijd die vooraf moeilijk in te schatten is. Maar Alpecin-Fenix start opnieuw met een sterk blok. Er zijn een aantal renners bij ons met titelkansen. Er is meer dan Tim Merlier en Jasper Philipsen. Ik heb er vertrouwen in dat we de tricolore voor het derde jaar op rij binnen de ploeg kunnen houden.”