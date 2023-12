maandag 11 december 2023 om 14:58

Geen crosscampagne voor Silvia Persico: “Geef de voorkeur aan een rustige winter”

Zoek deze winter in het veld niet naar Silvia Persico. De huidige Italiaans kampioene in het veldrijden zal de komende weken en maanden geen crossen afwerken. “Ik concentreer me vooral op het nieuwe wegseizoen”, citeert Cyclingnews.

Persico vertoeft momenteel in Spanje voor een trainingsstage, maar de Britse wielersite wist de 26-jarige Italiaanse tussen de trainingen door nog te strikken voor een interview. Het ging onder meer over het veldritseizoen en Persico heeft slecht nieuws voor de liefhebbers van de cross. “Ik heb eerder al besloten om deze winter geen veldritten te betwisten, omdat ik de voorkeur geef aan een rustige winter.”

Persico liet zich vorig seizoen nog wel geregeld zien in het veld. De renster reed toen zelfs nog elf veldritten, waaronder twee Wereldbekers, twee manches in de Superprestige en het WK veldrijden. Persico kwam in zes van de elf crossen als eerste over de streep, kroonde zich tot Italiaans kampioene en werd vierde op het WK in Hoogerheide.

Hoofddoelen

“Maar ik wil me nu vooral concentreren op het nieuwe wegseizoen”, doet Persico haar plannen uit de doeken. De renster van UAE Team ADQ heeft nog geen zicht op haar definitieve programma, maar heeft al wel enkele hoofddoelen aangestipt. “Ik denk dan aan de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Ik zou graag deelnemen aan dit evenement en hoop een selectie af te dwingen.”

Ook de Giro d’Italia Women en de Tour de France Femmes staan met rood omcirkeld in de koersagenda van Persico. “Ik wil er graag goed presteren, maar focus me niet op het algemeen klassement. Ik ga liever op jacht naar ritzeges. Ik ben misschien in staat om een goed klassement te rijden in de Giro d’Italia, maar denk zelf meer aan ritoverwinningen.”​