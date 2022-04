Geen breuken Wilco Kelderman na valpartij in Luik

Wilco Kelderman heeft bij een valpartij Luik-Bastenaken-Luik geen breuken opgelopen. Dat bevestigt zijn ploeg BORA-hansgrohe. De Nederlandse klimmer, die over twee weken start in de Giro d’Italia, heeft wel wat schade overgehouden.

Volgens BORA-hansgrohe heeft de 31-jarige Kelderman enkele kneuzingen opgelopen en is hij op enkele plekken gehecht door de ploegdokter. Of hij door die blessures een streep moet zetten door zijn Giro-ambities, is nog niet bekend.

De klassementsrenner was op ruim 60 kilometer van de finish betrokken bij een massale valpartij in het peloton, waarbij ook wereldkampioen Julian Alaphilippe bij lag. Door zijn val heeft Kelderman de finish in Luik niet gehaald.

ūüáßūüá™ #LBL Injury Update: Following his crash, @W1lcokelderman has not sustained any fractures, but has some contusions and received stitches from the team doctor. — BORA ‚Äď hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 24, 2022