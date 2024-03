donderdag 14 maart 2024 om 10:27

Geen breuken vastgesteld bij Daan Hoole na harde val in Nokere Koerse

Opluchting binnen het kamp van Lidl-Trek: Daan Hoole heeft namelijk geen serieuze blessures overgehouden aan zijn akelige val in Nokere Koerse. De 25-jarige hardrijder belandde op hoge snelheid in de sloot en bleek vervolgens niet meer in staat om zijn weg te vervolgen.

Hoole was woensdagmiddag zeer actief in Nokere Koerse en wist zich met meerdere aanvalspogingen te onderscheiden, maar zijn wedstrijd kende wel een zeer abrupt einde. De Nederlander dook in tweede positie een bocht in, maar de renner voor hem – Kim Heiduk – ging tegen de grond. Het voorwiel van de Duitser van INEOS Grenadiers brak onder hem vandaan en zo nam hij Hoole mee in zijn val.

De twee renners belandden zo op hoge snelheid in de sloot en stapten niet meer op hun fiets. Hoole moest vervolgens enkele CT-scans ondergaan, uit vrees voor botbreuken, maar de schade valt dus mee. De coureur heeft geen breuken of andere ernstige verwondingen overgehouden aan zijn val, zo meldt Lidl-Trek via sociale media.

We’re pleased to report that a CT scan showed no fractures for @daanhoole 🙏 https://t.co/vjZkckDjb9 — Lidl-Trek (@LidlTrek) March 13, 2024

Het is nog niet bekend of Heiduk met de schrik is vrijgekomen. Zijn werkgever INEOS Grenadiers komt nog met een medische update, zo laat de Britse formatie weten op X.