Geen breuken geconstateerd bij Matthew Walls na val in Valencia

Voor Matthew Walls heeft de Ronde van Valencia drie dagen geduurd. In de koninginnenrit met de aankomst bergop op de Alto Antenas del Maigmó kwam de Britse sprinter ten val, waardoor hij de wedstrijd vroegtijdig moest verlaten.

Walls werd na afloop van de etappe onderzocht door medisch personeel. De olympisch kampioen op het omnium van Tokio 2020 bleek geen breuken te hebben overgehouden aan zijn val, maar zal wel moeten herstellen van de schaafwonden en kneuzingen die hij opliep vooraleer hij terugkeert in het peloton.

Behalve Walls raakte BORA-hansgrohe ook Wilco Kelderman kwijt. De Nederlander was gisteren betrokken bij de grote valpartij vlak voor de finish en besloot als gevolg daarvan de wedstrijd te verlaten. Toch had de ploeg ook reden om te feesten, want Aleksandr Vlasov won de rit naar de Alto Antenas del Maigmó en nam de gele trui over.