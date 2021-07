Milan Vader waarschuwde Van der Poel: “Vertelde dat ze die plank zouden weghalen”

Een plank bij de Sakura Drop lijkt de oorzaak te zijn van de valpartij voor Mathieu van der Poel. Althans, dat kan afgeleid worden uit de woorden van Milan Vader, die Van der Poel nog bij de lunch had gewaarschuwd. “Het is misschien hard om te zeggen, maar we hebben het hier nog over gehad.”

“Hij vroeg me waarom iedereen van de rotsen sprong, terwijl je er ook vanaf kunt rollen. Ik heb hem toen verteld dat ze die planken zouden weghalen. Bij het Test-Event (die Van der Poel op het laatste moment oversloeg wegens zijn volle kalender, red.) deden ze dat immers ook.”

“Tijdens de wedstrijd hoorde ik achter me geklets”, gaat hij verder bij de NOS. “Toen wist ik dat het foute boel was. Die planken leggen ze er in trainingen normaal gesproken voor de veiligheid neer, maar het mountainbiken wordt steeds extremer. Die sprongen horen daar dan bij. Ik denk dat hij het wel wist.”

Genoten van eigen prestatie

Vader heeft van zijn eigen wedstrijd genoten, zo vertelt hij. “Ik vond het leuk. Alhoewel ik toch wel hoopte op een medaille. Ik begin steeds beter te worden in het spelletje, voor de komende jaren weet ik wat mijn huiswerk is. Hier heb ik acht jaar naartoe gewerkt, dus nu ga ik even ontspannen en dan gaan we daar mee aan de slag.”

Tijdens de wedstrijd kende Vader een goede start, waarin hij nog wel even op medaillekoers lag. “Dat was zoals gepland. Zo kon ik ook meer energie besparen door uit het gedrang te blijven. Ik kan moeilijk een cijfer plakken op deze wedstrijd, maar heb genoten en kijk vooruit naar de komende drie jaar.”