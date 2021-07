Mathieu van der Poel over weghalen plank: “Ik was niet op de hoogte”

Mathieu van der Poel was niet op de hoogte van het weghalen van de plank bij de Sakura Drop. Dat laat de Nederlander weten op zijn Twitter.

Door het weghalen kwam de Nederlander akelig ten val. “Ik was niet op de hoogte, die plank lag er tijdens de verkenning wel. Ik had enkel meegekregen dat hij op het Test Event was weggehaald.”

Milan Vader had hem dat bij de lunch verteld, zei vader bij de NOS: “Het is misschien hard om te zeggen, maar we hebben het hier over gehad.”

Teveel last om te finishen

Van der Poel verzond zijn Tweets vanuit het ziekenhuis, waar hij momenteel is om foto’s van zijn heup te laten maken. “Ik had teveel pijn om te finishen.”

Ik was niet op de hoogte, die plank lag er tijdens de verkenning wel. Enkel meegekregen dat hij op het testevent was weggehaald pic.twitter.com/0kf3PFg7OU — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) July 26, 2021

Nee ik wist van niets. In het ziekenhuis voor foto’s momenteel. Teveel last om te finishen — Mathieu Van der Poel (@mathieuvdpoel) July 26, 2021