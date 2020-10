Geen breuken bij Thomas, morgenochtend wordt beslist of hij Giro vervolgt maandag 5 oktober 2020 om 21:25

Geraint Thomas verloor vandaag, door een val in de neutralisatie, meer dan twaalf minuten. Eindwinst mag de Welshman op zijn buik schrijven. Eén pluspunt, de kopman van INEOS Grenadiers heeft geen breuken opgelopen. Morgenochtend wordt beslist of hij van start gaat in de vierde rit.

“Geraint kreeg een flinke klap tegen de achterkant van zijn linkerheup”, vertelt ploegdokter Phil Riley op de website van INEOS Grenadiers. “Daarnaast liep hij schaafwonden op aan zijn linkerarm en – been.”

Volgens de eerste medische tests is er niets gebroken, meldt zijn ploeg. “De eerste röntgenfoto’s brachten in elk geval geen breuken aan het licht, maar we wachten morgen op bevestiging. Geraint zal vanavond nog behandeld worden, we blijven hem opvolgen en morgenochtend bekijken we de situatie opnieuw.”

Bekijk hieronder nog eens de beelden van de val: