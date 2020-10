Giro 2020: Favoriet Geraint Thomas valt tijdens de neutralisatie maandag 5 oktober 2020 om 12:58

Geraint Thomas is nog vóór de derde Giro-rit werd vrijgegeven ten val gekomen. Dat gebeurde in de neutralisatie bij het verlaten van startplaats Enna. Daarop werd gewacht met het startsein. Hij kon voortrijden en aansluiten in het peloton, waarna de etappe op gang werd gebracht.

Thomas werd al in aanloop naar de Giro d’Italia tot de grote favorieten gerekend. In de Italiaanse ronde met bijna 65 kilometer tegen de klok kan de Brit als een van ’s werelds beste tijdrijders het verschil maken, zo was de verwachting. In de afgelopen weken zette hij zijn vorm kracht bij door in Tirreno-Adriatico naar de tweede plaats te rijden in het klassement.

In de openingsetappe, een tijdrit over 15,1 kilometer, eindigde hij als vierde achter Filippo Ganna, João Almeida en Mikkel Bjerg. Een dag later werd hij elfde op de hellende aankomst in Agrigento. Na twee dagen staat hij op de derde plek in de stand op 23 seconden van zijn ploegmaat Ganna, die het roze draagt.

Stage three is under way at the #Giro. @GeraintThomas86 was involved in a crash in the neutralised zone in Enna but is back up and running. pic.twitter.com/76kUCIwEWI — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) October 5, 2020