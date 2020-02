Geëmotioneerde Van Aert: “Bevestiging dat ik het nog kan” zaterdag 8 februari 2020 om 16:25

De overwinning in de Krawatencross maakte veel emoties los bij Wout van Aert. Het was de eerste zege voor de coureur van Jumbo-Visma sinds zijn zware valpartij in de Tour de France. “‘Dit is de bevestiging dat ik het nog kan”, spreekt Van Aert na afloop met tranen in zijn ogen.

“Ik voelde me vanaf het begin heel goed”, vervolgt de Vlaming zijn verhaal. “Ik heb secuur de tijd genomen om op te schuiven in de cross. Door foutjes van anderen ben ik vervolgens alleen aan de achtervolging op Quinten Hermans begonnen. Ik wist dat toen het moment van de koers kwam waarop iedereen op de limiet zat. Ik heb toen doorgeduwd en geprobeerd om een verschil te maken.”

“Het is niet mijn grootste overwinning. Maar deze is wel voor het eigen volk. Het daar afmaken is een heel mooie beloning voor mezelf. Het maakt me emotioneel. Ik denk dat ik de mensen een groot plezier gedaan heb”, aldus Van Aert, die morgen zijn laatste cross van het seizoen rijdt in Merksplas – mits deze doorgaat. “Ja, het voetbal in België is afgelast. Maar er is een verschil tussen sport en spel, dus zullen ze de cross niet zomaar afgelasten”, besloot Van Aert met een knipoog.