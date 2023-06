Geëmotioneerde Lars van den Berg totaal verrast door Tour-selectie: “Nog steeds verbouwereerd”

Interview

Lars van den Berg gaat met Groupama-FDJ naar de Tour de France 2023. Dat was voor vele mensen een verrassing, niet in de laatste plaats voor de 24-jarige Nederlander zelf. Het nieuws kwam voor hem als donderslag bij heldere hemel. “Ik ga eerlijk zijn: ik heb er ook een paar tranen om gelaten”, vertelt hij aan WielerFlits. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Van den Berg was maandag teruggekeerd uit de Route d’Occitanie, waar hij onder andere samen koerste met zijn jongere broertje Marijn van den Berg (EF Education First-EasyPost). De oudste van de twee besloot bij de jongste te blijven slapen, zodat ze woensdag het NK-parcours rondom Sittard-Geleen konden verkennen. En toen ging ’s avonds plots de telefoon. “Ik was compleet verbaasd, verbouwereerd. Ik had geen antwoord terug. En nog steeds eigenlijk niet. Ik had er totaal niet op gerekend, maar dit is wel superspeciaal. Ik bereid me nu zoals normaal voor op het NK en ik begreep dat ik dan komende woensdag naar Bilbao vertrek. Dit is toch echt bizar?”

De ploegleider met het heugelijke nieuws onderbouwde waarom ze voor Van den Berg hadden gekozen. “Ze waren heel tevreden met hoe ik na de Ardennenklassiekers gereden heb. Ze denken dat ik goed binnen de ploeg past die er nu staat. Alle ballen zijn op David Gaudu gezet en dat is ook de reden dat Arnaud Démare niet start. Ik moet David en eventueel Thibaut Pinot zo goed mogelijk ondersteunen. Het is wel bizar. Want ik moest nog opgeven in de Giro d’Italia. Was dat niet gebeurd, dan had ik nu niet de Tour gereden. Vijf weken terug baalde ik dat ik ziek was geworden en niet kon uitrijden. En nu pakt dat toch nog in een positieve manier uit voor mij.”

Van den Berg heeft wel enorm veel zin aan de Tour. “Ik weet alleen niet zo goed wat ik moet verwachten. Eerlijk gezegd heb ik nog niet eens de tijd gehad om naar het parcours te kijken. Ik heb werkelijk geen idee wat me te wachten staat. Maar alleen nu al aan de vele reacties die ik van echt heel veel mensen heb gehad, dat is iets wat ik nog nooit heb meegemaakt. Ik vermoed dat het – als je de paar dagen voor de Tour meetelt – drie en een halve week lang een gekkenhuis is. De Tour blijft iets waar je als klein jongetje van hebt gedroomd. Dat is nu ineens werkelijkheid. Ik laat alles op me af komen en dan zie ik het wel. Meer kan ik er op dit moment ook niet aan doen.”

Speciaal moment met broertje

Dat hij het nieuws kreeg in het bijzijn van zijn broertje Marijn, deed Lars veel. “Ik ga er niet vanuit dat we elkaar tegenkomen, al hoop ik het voor hem. Maandag had ik ook nog heel andere plannen voor juli, haha! Ik was vooral heel emotioneel. Dat ik dat moment met Marijn heb kunnen delen, was echt heel bijzonder. Ik ga eerlijk zijn: ik heb een paar tranen gelaten toen de ploeg het me vertelde. Het is geen geheim dat de laatste twee en een half jaar – het begin van mijn carrière – niet vlekkeloos is verlopen. Als je dan na veel tegenslag toch ineens een soort beloning krijgt voor het harde werk wat ik heb gedaan, dan raakt me dat. Heel mooi dat dit samen met Marijn was.”

Lees ook: Lars van den Berg grijpt net naast eerste profzege: “Hoop dat die dit jaar nog komt”