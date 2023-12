vrijdag 29 december 2023 om 16:47

Geëmotioneerde Felipe Orts eert overleden oom met podiumplek in Loenhout

In de modder van Loenhout was het weer Mathieu van der Poel die de macht greep en solo over de meet kwam. Daarachter barstte een strijd los om de overige podiumplekken tussen Gianni Vermeersch, Ryan Kamp en de Spanjaard Felipe Orts. De Spanjaard wist de derde plek te bemachtigen en moest na afloop een traantje laten.

De 28-jarige Orts hield het niet droog in het flashinterview na de cross in Loenhout. De podiumplek deed hem zichtbaar veel. “Gisteren is mijn oom overleden, dus ik heb dit echt voor hem gedaan. Het is een moeilijke dag voor mij en voor mijn familie. Vanwege de crossen kan ik niet terug naar mijn familie. Ik ben blij dat ik dit heb kunnen doen.”

Tussen de tranen door blikt Orts terug op een spannende strijd om een plek in de top-3. “Het was een taaie strijd om op het podium te eindigen. In de laatste ronde gingen Gianni Vermeersch en Ryan Kamp heel hard en moest ik mezelf terug knokken. Ik ben blij dat ik op het podium kon eindigen.

Spaanse trots

Voor Orts is dit niet alleen een belangrijke zege voor hemzelf en zijn familie. Ook het Spaanse veldrijden zet de renner van Teika-BH-Gsport zo op de kaart. Op de vraag of winst in een Spaanse veldritcross belangrijker is dan een podiumplek in België, is de Spanjaard duidelijk. “Het is heel belangrijk om hier op het podium te staan voor Spaanse rijders.”