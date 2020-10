Gazprom-RusVelo versterkt zich met Ilnur Zakarin

Gazprom-RusVelo heeft een flinke slag geslagen op de transfermarkt. Ilnur Zakarin zal volgend seizoen namelijk uitkomen voor de Russische formatie. De 31-jarige klassementsrenner komt over van CCC.

Gedurende de Tour de France werd er gewag gemaakt van de interesse van Gazprom-RusVelo in Zakarin, nu is de deal definitief beklonken. De ervaren klimmer keert dus terug op het oude nest, want hij kwam in 2013 en 2014 al uit voor de ploeg. Daarna reed hij vijf jaar voor Team Katusha, vooraleer te verhuizen naar CCC.

Zakarin was in 2015 de verrassende winnaar van de Ronde van Romandië, maar bleek zeker geen eendagsvlieg. Een jaar later leek hij lange tijd op weg naar een top 5-klassering in de Giro d’Italia en won hij een bergetappe in de Tour de France. In 2017 wist hij nog een stap te zetten met een vijfde stek in de Giro en een derde plaats in de Vuelta a España.

Sindsdien heeft Zakarin echter moeite om dat hoge niveau te halen, al won hij vorig jaar nog wel op knappe wijze een bergrit in de Ronde van Italië. Dit jaar moest hij met een ribbreuk de Tour verlaten. De renner is momenteel bezig aan de Giro, maar staat inmiddels al op een kwartier van leider João Almeida.

Eerder deze week werd bekend dat aardgasbedrijf en hoofdsponsor Gazprom heeft besloten het sponsorcontract met de gelijknamige wielerploeg te verlengen tot eind 2024.