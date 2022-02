Gaviria looft ploegwerk na zege in Oman: “We kunnen nu wel het verschil maken”

Vorig jaar moest Fernando Gaviria lang wachten op zijn eerste seizoenszege, maar dit jaar is het al vroeg raak voor de Colombiaan. De sprinter van UAE Emirates wist in de openingsetappe van de Tour of Oman af te rekenen met Mark Cavendish en Kaden Groves. Na afloop waren er mooie woorden voor zijn ploegmaats.

In de laatste kilometer, die lichtjes omhoog liep, werd Gaviria perfect gebracht door zijn ploeggenoten. Zij zetten de Colombiaan op het perfecte moment af. Met name Maximiliano Richeze was van goudwaarde voor Gaviria, die het vervolgens vakkundig wist af te ronden in de laatste honderden meters. “Dit is heel erg prettig. Om zo vroeg op het seizoen al een koers te winnen… Ik ben heel erg blij”, begon Gaviria zijn relaas in het flashinterview.

Hecht collectief

De 27-jarige sprinter was na afloop zeer enthousiast over het werk van zijn ploeggenoten. “Vandaag deed de ploeg het enorm goed. Ik werd de hele dag goed beschermd. Maximiliano heeft in de finale de controle en zet de lijnen uit. Wanneer we moeten aanzetten, maar ook wanneer we onze energie moeten sparen. Hij bleef in de slotfase bijzonder kalm en had zelf ook nog erg goede benen. Het was echt afzien in zijn wiel, maar ik moest gewoon alles geven voor de zege.”

En die zege, die kwam er in Muscat, na een perfecte lead-out van UAE Emirates. Maar wat is nu het geheim? Gaviria: “In de Saudi Tour waren we geen hechte ploeg, maar vandaag was er wel sprake van een hecht collectief. We kunnen hier wél het verschil maken ten opzichte van de andere ploegen. We weten nu wat we moeten doen en nemen ook het initiatief. We pakken nu onze verantwoordelijkheid, we gaan ervoor. Als we verliezen, dan hebben we het tenminste geprobeerd.”