Fernando Gaviria opent Tour of Oman met sprintzege

Fernando Gaviria heeft de eerste etappe van de Tour of Oman op zijn naam geschreven. Na 139 kilometer was hij in de massasprint sneller dan Mark Cavendish en Kaden Groves. Dankzij zijn overwinning mag de Colombiaan morgen ook in de leiderstrui starten.

De renners vertrokken vanochtend vanuit Al-Rustaq voor een onderneming van 139 kilometer. Omdat het om een relatief vlakke etappe ging, was de verwachting dat de wedstrijd zou uitmonden in een massasprint. De enige helling van de dag, de Climb of Fanja (1 km aan 9,4%), lag op bijna vijftig kilometer van de streep – waarschijnlijk te ver van de finish om voor opschudding te zorgen.

Omdat een massasprint onvermijdelijk leek, waren er maar weinig renners die geïnteresseerd waren in de vroege vlucht. Slechts drie coureurs probeerden het en reden gelijk weg. Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi) en Mohammed Al-Wahibi (nationale selectie Oman) kregen het gezelschap van een Nederlander: Jan Dunnewind van Novo Nordisk. Het trio reed een maximale voorsprong van iets meer dan drie minuten bijeen.

Al snel besloot men in het peloton echter om het verschil weer wat te reduceren. Dat gebeurde onder leiding van Quick-Step-Alpha Vinyl, BikeExchange–Jayco en UAE Emirates. Met Mark Cavendish, Kaden Groves en Fernando Gavaria hadden deze ploegen de topfavorieten in de gelederen, mocht de wedstrijd inderdaad in een sprint eindigen. Met minder dan anderhalve minuut begonnen de koplopers aan de Climb of Fanja.

Op die helling liet Goikoetxea zijn medevluchters achter. Terwijl hij als eerste bovenkwam, trok Team DSM in het peloton flink door in dienst van de snelle doch sterke Jonas Iversby Hvideberg. Meerdere sprinters, waaronder Max Walscheid (Cofidis), moesten hierdoor lossen. Uiteindelijk slaagde het plannetje van de Nederlandse ploeg echter niet. Niet lang na de beklimming kwam alles weer bijeen en nam Quick-Step Alpha Vinyl het commando over. Goikoetxea reed op dat moment nog alleen op kop.

Op die manier won de Bask de laatste tussensprint, waar Mark Cavendish als tweede doorkwam en aldus wat bonificatieseconden meesnoepte. Niet veel later, op tien kilometer van de streep, werd Goikoetxea uiteindelijk ingelopen. Na een versnelling van Team DSM en individuele poging van Søren Kragh Andersen was een massasprint niet meer te ontlopen.

In de laatste kilometer, die lichtjes omhoog liep, werd Fernando Gaviria perfect gebracht door zijn ploeggenoten. Zij zetten de Colombiaan op het perfecte moment af, waarna deze er alleen nog voor moest zorgen dat hij Mark Cavendish afhield. De Brit kwam uit het wiel van Gavaria, maar wist hem niet meer voor bij te steken. Kaden Groves slaagde daar ook niet in, hij werd derde.

Gaviria is, ondanks de bonificatieseconden die Cavendish eerder in de rit pakte, ook de eerste leider. Hij gaat morgen van start in de leiderstrui.