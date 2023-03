Gaudu wil niet ’te enthousiast’ worden: “Vingegaard en Pogacar zijn nu niet 100 procent”

Weer een tweede plek voor David Gaudu in Parijs-Nice, weer achter Tadej Pogacar. De 26-jarige Fransman dolf het onderspit in een sprint op de Col de la Couillole. “Ik heb het geprobeerd, ik had echt een goed gevoel”, blikte hij op de sociale media van Groupama-FDJ terug op de koninginnenrit.

“Als je bedenkt hoe het team voor me heeft gewerkt, geeft dat echt voldoening”, vervolgde Gaudu. “Het is jammer dat ik de overwinning niet heb kunnen pakken. Het werd een tweede plek. Het is een tweede plek achter Pogacar, maar op een dag zullen we hem moeten verslaan.”

Gaudu verloor nog wat tellen op Pogacar in het klassement, maar liep wel verder uit op de rest van het veld. Hij staat nu stevig op de tweede plek. “We hebben tijd gepakt op de andere kanshebbers voor het podium. Dat is goed voor het algemeen klassement. Het was een goede klim voor mij. Ik had er vertrouwen in, ik had geen angst om aan te vallen. We hebben het geprobeerd, helaas lukte het niet. In de sprint is hij (Pogacar, red.) altijd sterker. We stonden niet op de foto, alweer.”

De Fransman zit de hele week al goed in de wedstrijd, vertelde hij. “Ik had mijn zinnen hier echt op gezet, ik was was erg gemotiveerd. Ik wilde geen spijt hebben, tegen mezelf moeten zeggen: ‘Verdorie, ik had ze kunnen volgen’. (…) We proberen dit jaar te reageren op aanvallen en zelf aan te vallen. Ik ben blij dat ik op dit niveau zit.”

Wat verwacht Gaudu van de rest van het seizoen? “We moeten niet te enthousiast worden. We moeten dit het hele jaar volhouden en dat wordt het moeilijkste, want Vingegaard en Pogacar zijn nu niet honderd procent. Maar hoe dan ook, met de huidige vorm van iedereen, ben ik in staat om de strijd met ze aan te gaan in Parijs-Nice.”