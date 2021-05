Ganna: “Na Romandië was mijn moraal niet zo hoog, maar die is nu terug”

Filippo Ganna stak vandaag met kop en schouders boven de rest uit in de openingsetappe van de Giro d’Italia. Nadat hij vorig seizoen alle tijdritten won in de Italiaanse ronde, was hij ook nu weer de snelste.

“Ik moest nog even in de hotseat zitten tot de zege daadwerkelijk binnen was, maar nu ben ik hier. Ik ben echt blij”, zei de wereldkampioen tijdrijden in het flashinterview. “Eigenlijk voelde ik mij niet echt klaar voor de tijdrit. Na Romandië was mijn moraal niet zo hoog, maar die is nu terug.”

Bij het eerste tussenpunt bedroeg zijn voorsprong op nummer twee Edoardo Affini nog een kleine twee seconden, maar in het tweede deel wist de tijdritspecialist van INEOS Grenadiers dat naar tien seconden uit te breiden.

‘Ik hoorde niets door mijn oortje’

“Ik ging wel met een oortje van start, maar ik hoorde niets. Ik zei toen tegen mezelf: ‘Filippo, ga gewoon volgas en luister naar de mensen langs de kant. Als ze je naam erg hard roepen, dan ben je echt snel. Dat resulteerde uiteindelijk in deze geweldige overwinning”, zei hij daarover.

Morgen staat tussen Stupinigi en Novara een sprintetappe gepland en mogen andere mannen om de winst strijden. “Morgen ga ik proberen wat te herstellen. Dit is immers nog maar het begin van de Giro en het wordt nog heel erg zwaar.”