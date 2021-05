Giro 2021: Filippo Ganna imponeert in Turijn, Evenepoel zevende bij rentree

Zeven maanden geleden zette Filippo Ganna alle tijdritten in de Giro d’Italia achter zijn naam en die lijn heeft hij vandaag doorgetrokken. In de rit tegen de klok over 8,6 kilometer door Turijn was de wereldkampioen duidelijk de sterkste. Remco Evenepoel werd bij zijn rentree zevende. Jos van Emden was de beste Nederlander op de zesde plek.

Turijn was het strijdtoneel voor de eerste etappe van de 104e Giro d’Italia, een individuele tijdrit van 8,6 kilometer over vlakke wegen. Filippo Tagliani uit de Androni-ploeg van Gianni Savio had het voorrecht om de eerste grote ronde van het seizoen af te trappen, waarna met David Dekker, de eerste Nederlander, Victor Campenaerts, Tejay van Garderen, die in het aangepaste tenue van EF Education-Nippo reed, en Bauke Mollema meteen enkele interessante namen van het podium rolden.

Dekker zette als eerste een tijd neer met 9:19, nadat hij aan het einde van zijn rit Tagliani – die een minuut eerder was gestart – had ingehaald. De tijd van de 23-jarige neoprof, zoon van voormalig profrenner Erik Dekker, stond maar even bovenaan, want Campenaerts was vervolgens een fractie sneller. Maar ook de tweevoudige Europese kampioen zou niet winnen, want Roger Kluge stelde toch enigszins verrassend de snelste tijd scherper, waarna Jonathan Castroviejo nog sneller ging. De Spanjaard zette na 9:14 de klok stil.

Rentree Dylan Groenewegen

Als 25e renner ging Dylan Groenewegen van start. Voor de sprinter was het zijn eerste optreden in koersverband sinds de Ronde van Polen vorig jaar. Met een tijd van exact tien minuten zou hij de tijdrit niet winnen, maar eindigde hij ook zeker geen laatste. Voor Luis León Sánchez was het een dag om snel te vergeten; de ervaren Spanjaard moest onderweg overstappen op zijn wegfiets en kon een snelle tijd op zijn buik schrijven. Onder anderen Nelson Oliveira en Pello Bilbao kwamen daarna tekort voor de toptijd van Castroviejo.

Mathias Brändle was de volgende die de snelste tijd dichterbij de negen minuten bracht. Na 8,6 kilometer klokte de Oostenrijker 9:09, waarmee hij Castroviejo uit de hotseat verdreef. Vincenzo Nibali, die net op tijd fit was voor de Giro na een polsblessure, kwam niet aan de snelste tijd en ook Aleksandr Vlasov en Gianni Moscon niet. Het was echter Tobias Foss die de eerste serieuze richttijd neerzette. De Noor van Jumbo-Visma ging rond in 9:00, een tijd die vervolgens ook voor Rémi Cavagna, voor veel wielervolgers een grote kanshebber, te scherp bleek.

Op dat moment moest nog wel een hele rits renners over de aankomst komen, onder wie Foss’ ploeggenoot Edoardo Affini. De Italiaan had in eigen land vleugels en dook met 8:57 als eerste onder de negen minuten. Nederlands kampioen Jos van Emden klokte halfweg de derde tijd en kwam in 9:05 over de finish, nadat hij Jefferson Cepeda onderweg voorbij was gesneld. Vrijwel tegelijk rolde João Almeida van het startpodium, in de minuten daarna gevolgd door andere favorieten als Egan Bernal, Simon Yates en Daniel Martin.

Almeida doet goede zaken

Almeida, vorig jaar vijftien dagen drager van het roze in de Giro, klokte langzamer dan Affini met 9:04 en Foss, maar was net iets sneller dan zijn ploegmaat Cavagna. Bernal zette vervolgens 9:26 op de tabellen en Yates 9:25. Daarmee deed de Brit het even goed als landgenoot Hugh Carthy, die een poos eerder binnen was gekomen. Vlasov en vooral Almeida deden het van de favorieten voor het klassement voorlopig het best, terwijl Yates, Bernal, Carthy en ook Bilbao dichtbij elkaar stonden. Daniel Martin klokte dan 9:44 en moest daarmee tijd toegeven.

Ook Jai Hindley, de nummer twee van vorig jaar, moest al wat tijd prijsgeven. De Australiër ging in 9:33 in de rondte. Daarna waren de ogen op het startpodium gericht, waar Remco Evenepoel aan zijn tijdrit begon. 266 dagen na zijn val in de Ronde van Lombardije keerde de Belg terug in koers, nu bijna negen maanden geleden, om aan zijn eerste grote ronde in zijn carrière te beginnen. Bij het eerste tussenpunt klokte hij een veelbelovende vierde tijd, aan de streep zette hij knap 9:06 op de tabellen en was daarmee maar nipt langzamer dan zijn ploegmaats Almeida en Cavagna.

Op dat moment werkte Filippo Ganna al aan een kanontijd. In de regenboogtrui snelde de Italiaan van INEOS Grenadiers naar 8:47, goed voor een gemiddelde snelheid van 58,748 per uur. Vanuit de hotseat nam Affini zijn petje af voor zijn landgenoot. Daarna moest nog een handvol renners een tijd neerzetten, maar mannen als Michael Hepburn, Patrick Bevin, Mikel Landa, Romain Bardet en Dries De Bondt vormden geen bedreiging voor de etappezege. Ganna won deze eerste rit en mocht naderhand het roze aantrekken.