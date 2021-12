Gaat Wout van Aert naar het WK veldrijden? “Vrees dat ik moet blijven herhalen dat ik na BK beslis”

Wout van Aert was ook maandag weer niet te stoppen in Heusden-Zolder. Na vijf crossen is hij dit seizoen nog altijd ongeslagen. De roep om Van Aert te laten starten op het WK in Fayetteville wordt dan ook met de dag groter. De Belg houdt echter voet bij stuk: “Ik vrees dat ik de komende periode moet blijven herhalen dat ik pas na het BK beslis.”

Als Van Aert blijft winnen, dan zal hij er niet omheen kunnen om naar de Verenigde Staten af te reizen eind januari. Maar dat de Belg blijft winnen, daar is hij zelf nog niet zo zeker van. “Ik heb vandaag en gister veel gegeven. De komende crossen is het aan mij om goed in te delen. Natuurlijk probeer ik elke cross waarin ik start te winnen”, vertelt hij.

“Maar het gaat heel goed. Ik heb nog nooit vijf crossen op een rij gewonnen, dus dat zegt genoeg. Het was vandaag even afwachten hoe ik me voelde, omdat de moddercross in Dendermonde een aanslag was op lijf en leden. Maar vanochtend was ik goed hersteld. Dat ik vanaf de tweede startrij moest komen, werkte in mijn voordeel vandaag. Zo kon ik vanuit de wind komen.”

Het beslissende gat was daarna snel geslagen. “Ik zag dat Mathieu niet goed weg was, dus ben ik gaan rijden. Het was nog een lange weg naar de finish, maar ik denk dat dat op dit parcours geen nadeel is. Ik moest me blijven concentreren, de rondes aftellen en proberen vlekkeloos te rijden.”