maandag 18 maart 2024 om 11:26

Futuristische tijdrithelm Visma | Lease a Bike (voorlopig) goedgekeurd door UCI

Goed nieuws voor Visma | Lease a Bike. De futuristische tijdrithelm die de renners voor het eerst droegen in Tirreno-Adriatico, is door de UCI voor tenminste één jaar goedgekeurd. Dat meldt Sporza. De Internationale Wielerunie startte een onderzoek nadat er veel te doen was over de nieuwe helm van de Nederlandse ploeg.

Naar aanleiding van de opvallende tijdrithelmen tijdens de individuele tijdrit in Tirreno-Adriatico, kondigde de UCI aan om het nieuwe materiaal kritisch onder de loep te nemen. De UCI doelde daarbij op de nieuwe Giro helmen van Visma | Lease a Bike, maar ook op de Rudy Project Windgream HL 85-helm (gebruikt door Bahrain Victorious) en de Poc Tempor-helm (meerdere ploegen maken gebruik van deze tijdrithelm). Daarnaast besloot de bond de ‘helmsok’ van producent Specialized te verbieden vanaf 2 april.

Volgens de wielerbond ligt de focus bij de ontwikkeling van deze helmen niet op de primaire beschermingsfunctie, maar op het bevorderen van de prestaties. Ook haalde de UCI het punt van commerciële beschikbaarheid aan. De helmen moeten volgens het reglement beschikbaar zijn voor verkoop.

Bij Visma | Lease a Bike hoeven ze zich echter geen zorgen te maken dat de helm dit jaar niet meer gebruikt mag worden, blijkt nu. De UCI heeft het prototype goedgekeurd voor de periode van 18 januari 2024 tot en met 17 januari 2025. “Na die periode moet het prototype volgens de geldende voorwaarden voor iedereen te koop zijn”, benadrukt de UCI de eigen regels nog eens tegenover Sporza. De helmen mogen gebruikt worden op de weg, niet op de piste.