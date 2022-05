Fuglsang zet met zege streep onder moeizame seizoensstart: “Opluchting dat ik kon winnen”

Jakob Fuglsang werd vandaag de tweede winnaar van de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes. Nadat zijn ploeg Israel-Premier Tech zich al grotendeels met het koersverloop had bemoeid, reed de ervaren Deen op de slotklim weg. Terwijl ploeggenoot Michael Woods achter hem zijn aanval beschermde, kwam Fuglsang niet meer in de problemen.

“Ik had een moeizame seizoensstart. Ik ben blij en opgelucht dat ik kon winnen”, zei Fuglsang, die zijn eerste overwinning sinds de Ronde van Lombardije van 2020 boekte. Afgelopen winter verliet de Deen na negen seizoenen Astana-Premier Tech om co-sponsor Premier Tech te volgen naar de ploeg van Israel Start-Up Nation. Hij eindigde als zesde in de Ronde van Valencia en tiende in de Gran Camiño, maar kon in de Ardense klassiekers niet voor podiumplaatsen zorgen.

In de Mercan’Tour toonde Israel-Premier Tech zich, met behalve Fuglsang ook Michael Woods en viervoudig Tour de France-winnaar Chris Froome. “We kwamen hierheen met een sterke ploeg en iedereen is in vorm. Het was leuk om te koersen. We konden de wedstrijd hard maken en ik kon het werk gelukkig afronden”

De volgende koers voor Fuglsang wordt de Ronde van Zwitserland, die op 12 juni in Küsnacht van start gaat. “Dat is een doel voor mij. Ik ben daar al een paar keer heel kort geëindigd en ik wil nu proberen te winnen.” Dan volgt normaal gesproken de Tour de France, die op 1 juli in Kopenhagen begint. “Dat de Tour in mijn thuisland begint, maakt het heel speciaal.”