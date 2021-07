Fuglsang twijfelt over Olympische Spelen: “Ik hoop nog op tijd in vorm te zijn”

Jakob Fuglsang zal als kopman van de Deense selectie afzakken naar Japan voor de Olympische Spelen, maar de ervaren klimmer is er nog niet in geslaagd om in aanloop naar de Olympische wegwedstrijd vertrouwen te tanken in de Tour de France. “Er zijn dagen dat ik mezelf de vraag stel of het überhaupt wel zin heeft om naar de Spelen te gaan”, aldus Fuglsang.

De 36-jarige Deen hoopte in de Ronde van Frankrijk met enkele goede prestaties vertrouwen op te doen voor de Olympische Spelen, maar Fuglsang is al drie weken vergeefs op zoek naar zijn beste benen. De renner van Astana-Premier Tech kwam voorlopig niet in de buurt van een etappezege. “Ik heb overwogen om mezelf terug te trekken voor de Spelen, maar ik hoop toch nog op tijd in vorm te geraken.”

“Ik hoop dat ik in de dagen na de Tour mezelf kan klaarstomen voor Tokio”, laat Fuglsang weten in gesprek met het Deense Sport.tv2. “Als ik nu besluit om niet naar de Spelen te gaan, krijg ik daar later spijt van. Ik heb ook al met Anders Lund (de Deense bondscoach, red.) gesproken en hij heeft aangegeven 100% vertrouwen in me te hebben.”

Fuglsang denkt terug aan de vorige Olympische Spelen in Rio de Janeiro, toen hij een zilveren medaille wist te pakken in de wegrit. “Ik voelde me destijds ook niet echt goed in de Tour de France, in aanloop naar de Spelen. Het bracht me toen ook aan het twijfelen over Rio”, aldus Fuglsang, die in Tokio kan rekenen op steun van Michael Valgren, Kasper Asgreen en Christopher Juul-Jensen.

Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaard, die momenteel indruk maakt in de Tour de France, besloot eerder al te passen voor de Olympische wegwedstrijd in Japan. De Deen van Jumbo-Visma, die op weg lijkt naar een podiumplek in de Tour, denkt niet dat hij straks fysiek en mentaal klaar is voor de Olympische wegkoers. Fuglsang betreurt de keuze van zijn landgenoot.

“We hadden namelijk ook voor hem kunnen rijden in Tokio. Ik heb onlangs met hem gesproken en gezegd dat hij echt naar de Olympische Spelen moet. Het is ontzettend jammer dat hij niet meegaat, maar het is natuurlijk wel zijn keuze. Hij is nog altijd jong en kan in de toekomst nog meedoen aan de Spelen, maar ik weet niet of we dan weer een dergelijk klimparcours krijgen.”