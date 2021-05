Sepp Kuss en Jonas Vingegaard passen voor Olympische Spelen in Tokio

Sepp Kuss zal deze zomer niet naar Tokio trekken voor de Olympische Spelen. De Amerikaanse klimmer van Jumbo-Visma wil zich volledig focussen op andere wedstrijden en past voor de Olympische wegwedstrijd, zo laat hij weten via Instagram.

Kuss was een van de gegadigden voor een plekje in de Amerikaanse selectie. Samen met Lawson Craddock, Ian Garrison, Alex Howes, Brandon McNulty, Neilson Powless en Tejay van Garderen streed hij om de twee plekken in de wegrit. Kuss heeft echter aan de Amerikaanse selectiecommissie laten weten dat hij niet beschikbaar is.

“Ik wil jullie laten weten dat ik, na lang nadenken en enkele discussies met de selectiecommissie, heb besloten om me terug te trekken voor de Spelen”, schrijft Kuss op Instagram. “Mijn doelen en prioriteiten liggen bij andere wedstrijden. Ik heb een drukke zomer met de Tour de France en Vuelta a España voor de boeg.”

“Het is belangrijk om genoeg rusttijd in te lassen tussen deze wedstrijden”, aldus Kuss, die in de komende Tour een steutelrol moet vertolken voor kopman Primož Roglič. De Amerikaan vertoeft momenteel in Spanje voor een trainingsstage. De klimmer zal in het Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni) weer een rugnummer opspelden.

Jonas Vingegaard

Ook Jonas Vingegaard geeft in gesprek met de Deense zender TV2 aan dat de Olympische Spelen niet in zijn programma passen. De Deense klimmer, die onlangs is opgenomen in de Tourselectie van Jumbo-Visma, denkt niet dat hij straks fysiek en mentaal klaar is voor de Olympische wegkoers. “Na een zwaar programma denk ik niet dat ik 100% klaar kan zijn.”