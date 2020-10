Fuglsang over positieve coronatest Simon Yates: “Geen complete verrassing” zondag 11 oktober 2020 om 11:57

Simon Yates moest zich zaterdag noodgedwongen terugtrekken uit de Giro d’Italia. De kopman van Mitchelton-Scott testte positief op het coronavirus. “Dit komt niet als een complete verrassing of shock”, zo geeft zijn collega Jakob Fuglsang aan.

De Deense kopman van Astana sprak gisteren met Jack Haig, een ploeggenoot van Simon Yates bij Mitchelton-Scott. “Jack vertelde me dat Simon het waarschijnlijk heeft opgelopen in het eerste teamhotel tijdens deze Giro. Yates maakte de voorbije dagen al geen superindruk. Er leek iets mis te zijn”, aldus Fuglsang in zijn vaste column voor B.T.

Besmetting in een hotel? “Mensen hingen overal rond”

De eveneens voor Mitchelton-Scott uitkomende Brent Bookwalter klaagde eerder al over de geldende hygiënemaatregelen in de Ronde van Italië. “In het eerste hotel verbleven nog honderden mensen die niet tot de ‘Girobubbel’ behoorden. Ze hingen overal rond en bezochten allemaal het enorme buffet”, zo citeert Velonews.

“We kwamen gelukkig niet in aanraking met het buffet, maar we worden alsnog blootgesteld aan mogelijke gevaren en komen in contact met heel veel mensen. Deze mensen hebben wel mondkapjes op, maar vaak niet op de goede manier. De voorzorgsmaatregelen in deze Giro zijn niet zo streng en strikt zoals verwacht of gehoopt.”

Zorgen

De overgebleven renners hebben na een sneltest van de Giro-organisatie toestemming gekregen om verder te koersen en worden de komende dagen, uit voorzorg, verder getest. Giro-directeur Mauro Vegni maakte zich voor de positieve test van Simon Yates al zorgen over de gevolgen van het coronavirus.

“Ik ben bezorgd, want we hebben nog twee weken van de Giro voor de boeg. We proberen zo veel mogelijk een bubbel rond de renners in stand te houden. Laten we afstand houden, mondkapjes blijven dragen en deze crisis overwinnen. Maar als de nationale autoriteiten iets besluiten, zouden we ons aan haar besluit moeten houden.”