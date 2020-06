Fuglsang over multitalent Van der Poel: “Hij zal een keer moeten kiezen” donderdag 18 juni 2020 om 14:58

Jakob Fuglsang kijkt met bewondering naar Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Fenix combineert de cross schijnbaar moeiteloos met het mountainbiken en het wegwielrennen. “Het is alleen niet mogelijk om dat nog jaren vol te houden”, zo waarschuwt Fuglsang. “Ik geloof dat hij op een dag zal moeten kiezen.”

Fuglsang volgt de verrichtingen van zijn Nederlandse collega met interesse. Zo zag de Deense klimmer Van der Poel in februari wereldkampioen veldrijden worden in het Zwitserse Dübendorf. “Het is een hele interessante renner om te volgen. Ik heb echt genoten van het voorbije WK veldrijden, het was een demonstratie van kracht en techniek.”

“Van der Poel stak met kop en schouders boven de rest uit. Ik kan me haast niet voorstellen hoe het moet zijn om het hele jaar te koersen, bijna non-stop.” De vraag is hoe lang Van der Poel dit kan volhouden. De 25-jarige alleskunner zal aankomende winter bijvoorbeeld al minder crossen gaan rijden. “Je moet je lichaam en geest af en toe wat rust gunnen”, zo vertelt Fuglsang.

Uitdaging

Fuglsang maakt tegenwoordig furore als klassiekerspecialist en ronderenner. Zo won hij vorig jaar op overtuigende wijze Luik-Bastenaken-Luik en wist hij al tweemaal het Critérium du Dauphiné te winnen. De Deen was vroeger echter ook een beloftevolle mountainbiker. “Of ik zelf nog de ambitie heb om verschillende disciplines te combineren?”

“Het is een enorme uitdaging om in verschillende disciplines mee te strijden om de overwinning. Als ik zo jong zou zijn als Van der Poel, had ik wellicht de motivatie gehad om het te proberen. Het verschil is wel dat hij een echte klassiekerspecialist is, dat maakt het misschien wat eenvoudiger”, aldus Fuglsang, die zich dit jaar vooral richt op de Giro d’Italia.

“Ik denk niet dat het realistisch is om in hetzelfde seizoen voor een klassement te gaan in een grote ronde én een titel te pakken in het veldrijden of mountainbiken.” Van der Poel en Fuglsang kwamen elkaar vorig seizoen al een keer tegen in de Amstel Gold Race. De Nederlander wist na een nagelbijtende finale als eerste over de streep te komen, Fuglsang werd die dag derde.